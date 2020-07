Seit vergangenem Mittwoch wird Naya Rivera (33) vermisst. Die Schauspielerin hatte sich an diesem Tag ein Boot gemietet, um mit ihrem Sohn Zeit auf einem See zu verbringen. Stunden später wurde der kleine Mann allerdings ohne seine Mutter aufgefunden. Polizei und Rettungsdienste suchen seither verzweifelt nach der TV-Darstellerin – ohne Ergebnisse. Mittlerweile gehen die Ermittler sogar davon aus, dass Naya keine Zuflucht an Land gesucht hat!

Viele Fans forderten, auch an Land nach Spuren der 33-Jährigen zu suchen. Dem geht die Polizei jetzt auch nach. "Bei der heutigen Suche nach Naya Rivera werden Hütten und Nebengebäude in der Umgebung sowie das Ufer erneut überprüft", so Sheriff Shannon King gegenüber People. Dennoch glaube der Ermittler an keinen großen Erfolg: "Es gibt keine Beweise dafür, dass sie das Wasser verlassen hat. Es scheint zu 100 Prozent ein tragisches Ertrinken zu sein."

Dass Naya überhaupt jemals gefunden wird, bezweifeln die Beamten ebenfalls. "Wenn sich der Körper unter Wasser in etwas verfangen hat, dann kann es sein, dass er möglicherweise nicht wieder auftaucht", erzählte der zuständige Beamte Kevin Donoghue auf einer Pressekonferenz.

Getty Images Naya Rivera, ehemaliger "Glee"-Star

Getty Images Naya Rivera, ehemaliger "Glee"-Star

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin



