Daniela Katzenberger (33) lässt die Hüllen fallen! Die Kultblondine ist bereits daran gewöhnt, für ihre Social-Media-Beiträge auch mal den einen oder anderen bösen Kommentar zu kassieren: Ob es der Nagellack ihrer Tochter Sophia (4) ist, ihr dunkler Haaransatz oder zu viel nackte Haut – die Kritiker der Katze finden immer einen Grund, zu meckern. Besonders letzterer Punkt ist der 33-Jährigen aber völlig egal, wie sie auch mit ihrem neuesten Posting beweist: Daniela posiert splitterfasernackt – bis auf ein kleines Detail...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit am Samstag einen ganz schön heißen Schnappschuss: Darauf sieht man Daniela – offenbar nackig – auf einem Hotelbett sitzen, ihr blanker Körper wird nur von einer Bettdecke verhüllt. Zu dem Foto schrieb sie mit einem Schmunzeln: "Keine Sorge, ich habe was an... den Fernseher!" Für so viel Humor erntete die Katze innerhalb kürzester Zeit fast 30.000 Likes – und auch Ehemann Lucas Cordalis (52) konnte sich ein "Wow" in den Kommentaren nicht verkneifen.

In letzter Zeit scheint es Dani besonders zu genießen, sich im Netz auch mal ganz hüllenlos zu zeigen: Erst kürzlich hatte die Katze bereits ein Foto gepostet, auf dem sie beim Oben-Ohne-Sonnen zu sehen war – und auch Bikini-Schnappschüsse gehören aktuell fast zur Tagesordnung.

THÜRINGEN PRESS / Action Press Daniela Katzenberger bei der Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Getty Images Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Oktober 2016

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2020



