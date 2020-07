Die Affären-Schlagzeilen bekommen neuen Stoff! Seit ein paar Tagen sorgt Jada Pinkett-Smith (48) für ordentlich Trubel – der Grund: August Alsina (27) behauptete, dass er eine Romanze mit ihr hatte – und das während ihrer Ehe mit Will Smith (51). Nachdem die Schauspielerin es zuerst abstritt, gab sie ihre amoröse Vergangenheit mit dem Sänger schließlich am vergangenen Freitag zu. Nach ihrem Eingeständnis meldet sich nun August erneut zu Wort.

"Es ist immer sehr verwirrend, denn ich zeige den Menschen wirklich echte Liebe. Die ganze Zeit frisst der Neid dein kleines Herz. Wie dem auch sei, der Nächste", schreibt er ein paar Stunden nach Jadas Statement auf Twitter. Ob er hier auf seine ehemalige Geliebte anspielt? Bereits in seinem ersten Interview machte er deutlich, dass er sich mit Jada während ihrer gemeinsamen Zeit verbunden gefühlt hatte: "Ich habe mich jahrelang dieser Beziehung hingegeben. Und ich habe sie wirklich sehr geliebt", zitierte ihn Just Jared.

Wie er in dem Gespräch weiter offenbarte, hätte er sogar mit Will über das Verhältnis gesprochen. "Ich habe mich tatsächlich mit Will zusammengesetzt", schilderte der Musiker. Der Men in Black-Star soll demnach einverstanden gewesen sein, dass August und Jada etwas miteinander anfingen.

Anzeige

Getty Images August Alsina und Jada Pinkett-Smith bei den BET Awards 2017

Anzeige

Instagram / augustalsina August Alsina, Sänger

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de