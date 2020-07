Kelly Preston (✝57) hatte ein gut gehütetes Geheimnis. Am Sonntagmorgen verstarb die Frau von John Travolta (66) im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs. Vor zwei Jahren wurde bei ihr die Tumorerkrankung diagnostiziert und seitdem hatte sie damit zu kämpfen. Dennoch kam Kellys Tod für viele Fans ziemlich überraschend: Denn in der Öffentlichkeit sprach die Schauspielerin nie über ihre gesundheitlichen Probleme!

Gegenüber People verriet ein Familienmitglied: "Sie entschied sich dafür, ihren Kampf privat zu halten und wurde seit einiger Zeit medizinisch behandelt." Familie und Freunde hätten Kelly auf diesem Leidensweg unterstützt. Welche medizinischen Maßnahmen genau eingeleitet wurden, ist bislang nicht bekannt.

Trotz ihrer schwerwiegenden Krankheit scheint Kelly aber nie die Hoffnung aufgegeben zu haben. "Sie war eine strahlende, schöne und liebevolle Seele, die sich immer um andere kümmerte und die alles, was sie berührte, zum Leben erweckte", erinnerte sich der Insider in dem Statement weiter.

