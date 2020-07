Alessandra Ambrosio (39) und Jamie Mazur (50) kommen auch nach der Trennung noch bestens miteinander aus! 2018 hatten das Supermodel und der Unternehmer nach 13 Jahren Beziehung ihre Romanze beendet. Doch deshalb brach das einstige Paar nicht den Kontakt zueinander ab – immerhin haben die beiden zwei gemeinsame Kinder: Tochter Anja (11) und Sohn Noah (8). Wie entspannt ihr Verhältnis wirklich ist, bewiesen die einstigen Turteltauben nun erneut: Alessandra und Jamie wurden dabei gesichtet, wie sie sich zusammen Immobilien anschauten!

Auf aktuellen Paparazzibildern ist das Ex-Paar im kalifornischen Santa Monica zu sehen. Auf den Fotos trägt Alessandra ganz lässig ein geblümtes Sommerkleid, während Jamie in T-Shirt, Jeans und Espadrilles unterwegs ist. Wie Daily Mail berichtet, sollen sich die beiden gemeinsam ein Haus für den 36-Jährigen angeschaut haben. Denn angeblich plane Jamie, in die Nähe seiner Ex und der gemeinsamen Kids zu ziehen.

Kurz nach der Trennung von Jamie 2018 hatte Alessandra angefangen, Nicolo Oddi zu daten. Nachdem sie ihre Beziehung zunächst geheim hielten, zeigten sie sich später ganz verliebt – und teilen nun sogar regelmäßig süße Knutschfotos.

Anzeige

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Alessandra Ambrosio, Juli 2020

Anzeige

Backgrid / Action Press Jamie Mazur in Santa Monica, Juli 2020

Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Nicolo Oddi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de