Jahrelang haben Fans, Moderatoren und Film-Kollegen ihren Namen falsch ausgesprochen! Charlize Theron (44) ist seit mehr als 20 Jahren im Hollywood-Business aktiv. Mit Filmen wie "The Astronaut's Wife", "Men of Honor" oder "That Thing You Do!" wurde sie weltberühmt. Seitdem verfolgten alle den steilen Karriereweg der 44-Jährigen, die derzeit als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen gilt. Nun klärte sie ihre Community jedoch erst einmal auf, wie ihr Nachname richtig wiedergegeben wird!

Bei einem Live-Auftritt per Videocall in der The One Show sprach Charlize zusammen mit den beiden Moderatoren über die korrekte Akzentuierung ihres Namen. Gethin Jones war sich sicher, dass alle, die die zweite Silbe von "Theron" betonen, es falsch machten, während die Betonung der ersten Silbe richtig sei. Doch leider musste die Mad Max-Darstellerin ihn enttäuschen: "Die Wahrheit ist, dass keines von beidem auch nur ein bisschen an die richtige Artikulation herankommt." Vielmehr sei "Throne" die exakte Aussprache.

Charlize nimmt es ihrem Gegenüber anscheinend jedoch nicht übel, wenn derjenige ihren Mädchennamen falsch ausspricht. Der Grund dafür: Ursprünglich komme "Theron" aus dem Französischen und selbst in ihrer Heimat Südafrika gebe es verschiedene Versionen ihres Nachnamens. Dies hänge ganz davon ab, ob jemand Afrikaans oder Englisch spreche, erläuterte sie außerdem in dem Interview.

Getty Images Charlize Theron bei den Costume Designers Guild Awards im Januar 2020

Getty Images Charlize Theron im Februar 2020

Getty Images Charlize Theron bei den EE British Academy Film Awards im Februar 2020



