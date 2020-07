Chrishell Stause (38) erinnert sich an eine furchtbare Zeit! Ende letzten Jahres ging die vierjährige Beziehung der Schauspielerin zu Justin Hartley (43) in die Brüche. Nach zwei Ehejahren soll der This Is Us-Star die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen eingereicht haben. Jetzt spricht Chrishell offen über ihre schlimme Trennungserfahrung und sagt: Das Ehe-Aus sei für sie aus einem ganz bestimmten Grund traumatisierend gewesen!

"Leider bin ich in einer Position, in der viel mehr an die Öffentlichkeit gelangt ist, als ich je wollte", gab die 38-Jährige im RealiTea with Derek Z preis. Damals habe sich die Darstellerin mitten in den Dreharbeiten zur Reality-Show "Selling Sunset" befunden. Ihre Scheidung sei daraufhin zum Thema der Sendung geworden, was das öffentliche Interesse daran nur noch mehr verstärkt habe. "Es war eine traumatische Zeit in meinem Leben, und es wird hart für mich sein, mir die Aufnahmen selbst anzugucken", erzählte die US-Amerikanerin.

In der dritten Staffel der Sendung wurden den Zuschauern private Einblicke in Chrishells Leben nach der Trennung der Eheleute gewährt. "Es ist schon peinlich und erniedrigend genug, so etwas auch nur ohne Kameras und ohne Menschen, die einen verurteilen, durchzumachen. Ich hoffe einfach, dass die Leute menschlich mit mir umgehen, wenn sie mich im TV sehen", sagte die Immobilienmaklerin.

Getty Images Justin Hartley und Chrishell Stause, 2018

Getty Images Justin Hartley im Jahr 2020

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, 2020

