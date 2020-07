Charlize Theron (44) plaudert über ihren Wunschwohnort! Die Oscar-Preisträgerin gehört zu den ganz Großen der US-amerikanischen Filmbranche. Mit 18 Jahren zog sie damals nach Los Angeles, wo sie von einem Agenten entdeckt wurde. Und bis heute ist sie in der Metropole angesiedelt. Sie lebt mit ihren zwei Adoptivkindern auf einem großen Anwesen. Allerdings könnte sich die Leinwandschönheit auch vorstellen, in einer anderen Stadt glücklich zu werden. Und zwar in Berlin!

"Ich habe die Stadt in allen vier Jahreszeiten erlebt. Es geht nichts über Sommer in Berlin, dafür würde ich den Winter in Kauf nehmen", erklärt sie kürzlich im Interview mit Harper's Bazaar. Durch Dreharbeiten verschlug es die 44-Jährige bereits ein paar Mal über den Großen Teich in die deutsche Hauptstadt. Auch das Set für den Science-Fiction-Film "Aeon Flux" war 2005 dort. "Das war der beste Sommer meines Lebens. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich am liebsten all meine Filme in Berlin drehen – ich glaube, ich könnte dort leben", gibt sie zu.

Auch einen anderen US-Star hat es vor Kurzem so weit weg von der Heimat verschlagen: Keanu Reeves (55) reiste Ende Juni für die Aufnahmen des neuen Matrix-Streifens an, die in Potsdam-Babelsberg stattfinden, wie Bild berichtete. An Bord seines Privatjets, der am Flughafen Schönefeld landete, waren auch seine Filmkollegen Neil Patrick Harris (47), Carrie-Anne Moss, die Regisseurin Lana Wachowski und seine Freundin Alexandra Grant.

