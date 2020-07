Traurige Nachrichten aus Hollywood! John Travoltas (66) Ehefrau, Kelly Preston (✝57), ist kürzlich verstorben und hinterlässt ihren Mann und ihre beiden Kinder, die zwanzigjährige Ella und den neunjährigen Benjamin. Sie verlor den Kampf gegen den Brustkrebs – ihre Krankheit hatte sie vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Im Netz zeigte sie sich regelmäßig freudestrahlend auf Familienbildern – mit der Erkrankung hat wohl keiner gerechnet. Kellys letzter Beitrag auf Social Media war an eine ganz besondere Person in ihrem Leben gerichtet.

Auf Instagram hatte sie ein Foto von ihrer vierköpfigen Familie geteilt. Auf dem süßen Schnappschuss lächeln das Model, John und die beiden Kinder um die Wette. "Herzlichen Glückwunsch zum Vatertag an den besten Vater, den ich kenne, wir lieben dich!", hatte das ehemalige Model unter dem emotionalen Beitrag geschrieben. Dazu hatte sie noch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme gepostet, auf der ihr verstorbener Sohn Jett und ihr Ehemann John sich liebevoll anschauen. Der damals 16-Jährige war 2009 plötzlich durch einen Krampfanfall ums Leben gekommen.

Jetzt widmete John seiner Frau nach ihrem Tod auch im Netz emotionale Zeilen: "Kellys Liebe und ihr Leben werden immer in Erinnerung bleiben", trauerte der Schauspieler unter seinem Beitrag in Gedenken an seine Liebste. Er wolle sich in der nächsten Zeit erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um nach diesem großen Verlust für seine beiden Kinder da zu sein.

Anzeige

Instagram / johntravolta Throwback-Bild von John Travolta und Sohn Jett

Anzeige

Getty Images Kelly Preston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images John Travolta und Kelly Preston im Mai 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de