Hui, das sind aber mal heiße Aussichten! Christin (31) und Liz Kaeber (27) lassen gerade auf Mallorca die Seele baumeln. Bereits vor wenigen Tagen sendete die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihren Fans verführerische Urlaubsgrüße vom Strand und postete ein Foto ihrer Kehrseite. Ihre Schwester Christin kann da mithalten und legt jetzt mit einem sexy Bikini-Schnappschuss nach – und die Fans lieben das Foto!

Das Bild, das Christin nun auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht, sieht dem von Liz schon ziemlich ähnlich. Auch die ausgebildete Polizistin liegt bäuchlings auf einem Handtuch und lässt ihren Rücken und Po in der Sonne brutzeln. Von der Community gibt es für diese Aufnahme fast durchweg positives Feedback. "Tolles Bild", "Wie kann man nur so hübsch sein" und "Du siehst so wunderschön aus, wie immer natürlich", halten drei User begeistert fest.

Zu dem sommerlichen Schnappschuss verfasst Christin außerdem noch einen längeren Kommentar und verrät, dass der Urlaub eine relativ spontane Aktion gewesen sei. Obwohl sie die Reise extrem genossen habe, freue sie sich aber auch extrem auf die Rückkehr nach Deutschland. Denn in der Heimat ist in den kommenden Monaten etwas Großes geplant. "Wir sind einfach nur glücklich und dankbar. Nun freue ich mich auf die Familie zu Hause und auf unser Grundstück. Noch in diesem Monat haben wir unseren Notartermin. Es wird ernst und meine Vorfreude ist unbeschreiblich", erklärt sie den Followern.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber auf Mallorca

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia



