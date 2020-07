Catherine Zeta-Jones (50) und Michael Douglas (75) nehmen Abschied von Kelly Preston (✝57). Die Frau von John Travolta (66) ist am vergangenen Sonntag verstorben. Grund dafür war ihre Brustkrebserkrankung, die ihr bereits vor zwei Jahren diagnostiziert wurde – die Schauspielerin konnte den Kampf gegen den Tumor nicht gewinnen. Neben zahlreichen Fans bekundeten auch schon einige Prominente ihr Beileid. Nun gedenken auch Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas der Verstorbenen und bekunden den Hinterbliebenen ihr Beileid.

In seiner Instagram-Story teilte der "Ant-Man"-Star nun ein gemeinsames Foto mit Kelly aus dem Jahr 2006. Dazu schrieb er rührende Worte: "Es tut mir so leid, von Kellys Tod zu hören. Meine Familie schließt sich mir an und sendet John und seiner Familie unser tiefstes Mitgefühl." Demnach dürfte er also auch in Catherines Namen gesprochen haben.

Auch die Musikerin Mariah Carey (50) sandte John ähnlich liebevolle Zeilen: "Ich sende dir und deiner Familie ganz viel Liebe in dieser herzzerreißenden Zeit", schrieb sie unter seinen Instagram-Beitrag, in dem er die Todesnachricht seiner geliebten Gattin verkündet hatte.

Getty Images Kelly Preston, Schauspielerin

Getty Images Michael Douglas im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Mai 2018 in Cannes



