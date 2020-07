Sie bedankt sich im Netz! Die britische TV-Bekanntheit Katie Price (42) durchlebt gerade besonders schwere Tage: Ihr Sohn Harvey (18), der seit seiner Geburt an einer Entwicklungsstörung leidet, liegt gerade in einem Krankenhaus auf der Intensivstation. Da sein Zustand kritisch war, musste er schnellstmöglich in medizinische Behandlung. Jetzt nahm sich Katie kurz Zeit, um sich im Internet für die Genesungswünsche zu bedanken: Sie postete ein zuckersüßes Throwback-Foto mit ihrem Sohn!

Via Instagram teilte sie einen Schnappschuss aus vergangenen Tagen – darauf trägt sie den kleinen Harvey auf dem Arm und lächelt überglücklich. "Hey, vielen Dank für eure Nachrichten", schrieb sie zu der Aufnahme und gab ein Update: "Ich kann bestätigen, dass Harvey immer noch auf der Intensivstation liegt, er fühlt sich etwas besser." Allerdings sei es aufgrund der aktuellen Lage und den daraus resultierenden Maßnahmen besonders schwierig – denn: Sie könne gerade nicht bei ihm sein.

Trotzdem zeigte sie sich besonders stolz auf ihren Sohn. "Er ist tapfer und stark", stellte sie klar. Aktuell würden sie vor allem per Videochat kommunizieren – so habe sie ihm mitgeteilt: "Ich habe ihn wissen lassen, dass er so viel Liebe und Unterstützung von euch bekommt. Danke!"

Getty Images Harvey und Katie Price im Mai 2017

Getty Images Katie Price (rechts) und ihr Sohn Harvey mit einem Maskottchen im April 2018

Mirrorpix / MEGA Harvey und Katie Price



