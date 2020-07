Wird er der nächste The Voice of Germany-Coach? Seit einigen Tagen brodelt bereits die Gerüchteküche. Das Castingformat geht bald in die zehnte Staffel und für die Jubiläums-Season soll es eine neue Jury geben. Klar ist bereits, dass die Fans sich von Sido (39) und Alice Merton (26) verabschieden müssen. Darüber, wer die beiden ersetzen könnte, wird allerdings noch heftig spekuliert. Jetzt gibt es ein neues Gerücht: Angeblich wird Nico Santos (27) der neue "The Voice of Germany"-Coach!

Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur spot on news. Demnach wird der "Rooftop"-Interpret demnächst auf einem der roten Drehstühle Platz nehmen. Bestätigt haben das allerdings bisher weder der Sänger selbst, noch der Sender. Nico ist allerdings kein Unbekannter bei "The Voice of Germany". In der vergangenen Staffel nahm er als sogenannter Glücksbote bereits ausgeschiedene Kandidaten unter seine Fittiche.

Wer sich in der kommenden Staffel sonst noch um die Talente batteln wird, ist bisher noch nicht bekannt. Angeblich sollen aber Yvonne Catterfeld (40), Samu Haber (44) und Stefanie Kloß (35) ihr "The Voice"-Comeback feiern.

Anzeige

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

Anzeige

Getty Images Nico Santos in Berlin, November 2019

Anzeige

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Yvonne Catterfeld als "The Voice of Germany"-Coach



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de