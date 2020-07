Sie überrascht mit einem neuen Look! Am Anfang des Jahres wurde das Leben von Herzogin Meghan (38) komplett auf den Kopf gestellt: Zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry (35) legte sie alle royalen Pflichten ab, kehrte Großbritannien den Rücken und zog zurück in ihre Heimat Los Angeles. Doch hatte dieser Schritt Auswirkungen auf Meghans äußeres Erscheinungsbild? Jetzt präsentiert sich die einstige Suits-Darstellerin in einem sommerlichen Look mit total verändertem Haarstyling!

Elegante Locken und strenge Hochsteckfrisuren gehören offenbar der Vergangenheit an. Während einer aktuellen Rede zeigte Meghan in einer Videobotschaft auf YouTube nun ihre moderne Frisur – dabei fällt besonders auf: Ihre langen schwarzen Haare trägt die Mutter des kleinen Archie Harrison (1) geglättet und zum Mittelscheitel frisiert. Kombiniert mit einem schulterfreien, hellblauen Oberteil macht Meghan daraus einen coolen Sommer-Look!

Doch was sagen ihre Fans zu der Typveränderung? Die Zuschauer des Clips waren nicht nur von Meghans inspirierenden Worten hin und weg, auch für ihren Look bekam die 38-Jährige zahlreiche Komplimente. "Sie scheint umgekehrt zu altern", "Sie sieht umwerfend aus" oder "So schön", lauteten die Kommentare der Community.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019



