Demi Moore (57) hat eine gute Freundin verloren. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kelly Preston nach zwei Jahren den Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat. Am 12. Juli starb die Schauspielerin an den Folgen der schweren Krankheit. Seitdem trauert im Netz nicht nur die Fan-Gemeinde um die Frau von John Travolta (66), auch viele Freunde meldeten sich bereits zu Wort. Hollywoodstar Demi zollte Kelly jetzt mit einem Foto, das an alte Zeiten erinnert, Tribut.

Das Throwback-Pic, das Demi auf Instagram veröffentlichte, zeigt die beiden Frauen zusammen mit John und Demis Ex-Mann Bruce Willis (65) – alle blicken freudestrahlend in die Kamera. "Ghost"-Darstellerin Demi verfasste dazu folgende rührenden Zeilen: "Die Welt hat eine der schönsten, gütigsten, großzügigsten und liebevollsten Seelen dieser Erde verloren. Ruhe dich aus, Kelly (✝57). Wir werden dich vermissen." Unter dem Beitrag bekundeten Stars wie Kate Hudson (41) und Naomi Campbell (50) ihr Beileid.

Auch Ex-Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey (54) nahm kürzlich Abschied von dem ehemaligen Model. Auf seinem Instagram-Kanal postete er ein Porträt von Kelly, auf dem sie herzlich lacht. Dazu schrieb er: "Ich erinnere mich daran, dass Kelly Preston immer eine lächelnde, strahlende Frau war, die stets positiv und ein helles Licht war."

Getty Images Demi Moore bei der Tom Ford Aw20 Show

Instagram/demimoore Kelly Preston und Demi Moore

Getty Images Schauspielerin Kelly Preston



