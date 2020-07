Es war ein überragender Auftakt! Am Dienstag war es endlich so weit – die Fans der beliebten Kuppelshow Schwiegertochter gesucht kamen wieder auf ihre Kosten. Mit neuem Konzept ging das TV-Format jetzt in der aktuellen Staffel an den Start – die amüsanten Alliterationen wurden gestrichen, stattdessen gab es den Primetime-Sendeplatz. Eines ist jedoch gleich geblieben: Moderatorin Vera Int-Veen (52) ist nach wie vor das Gesicht der Show. Und den Einschaltquoten nach zu urteilen, ging der neue Plan der Produzenten vollkommen auf!

Bereits im Vorfeld war Vera davon überzeugt, dass das neue Konzept ein echter Erfolg sein würde – und sie sollte recht behalten. Laut einer Pressemitteilung von RTL legte das Reality-Format in Bezug auf die Quoten offenbar einen Traumstart hin. "Mit einem Marktanteil von guten 12,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und sehr guten 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen startete 'Schwiegertochter gesucht' erfolgreich auf dem neuen Sendeplatz", heißt es in dem Statement. Ob das vielleicht an den Junggesellen mit Bachelor-Potenzial gelegen hat? Denn – wie Vera vorab klar stellte – in diesem Jahr würden "gut aussehende, dynamische und charmante Jungs" auf die Suche nach der großen Liebe gehen.

Trotz sensationeller Einschaltquoten kam das neue Konzept der Flirtshow aber nicht bei allen gut an. Viele Twitter-User zeigten sich enttäuscht – nicht nur die lustigen Kommentare der Moderatorin, auch Kultkandidaten, wie beispielsweise Ingo (29), fehlten den eingefleischten Fans. "Hat nichts mehr mit den anderen Staffeln zu tun, rein gar nichts", schrieb ein Zuschauer.

TVNOW / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin

TVNOW Vera Int-Veen mit Dennis und dessen Mutter Carmen von "Schwiegertochter gesucht"

Sonstige Ingo und Benjamin, "Schwiegertochter gesucht"-Kultstars



