Porsha Williams wurde verhaftet! Momentan finden in den USA massive Proteste statt, um auf Rassismus sowie auf Polizeigewalt gegen Afroamerikaner aufmerksam zu machen. Im Zuge der Kundgebungen und Demonstrationen tauchen vor allem die Namen von zwei Opfern immer wieder auf: George Floyd und Breonna Taylor. Für Letztere gingen Hunderte von Menschen am vergangenen Dienstag in Louisville erneut auf die Straße. Mit dabei war auch "Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit Porsha. Ihre Teilnahme an der Demonstration wurde allerdings schon bald von der Polizei beendet.

Wie TMZ berichtet, sollen die Demonstranten unbefugt das Grundstück der Kentucky AG betreten haben, die daraufhin die Polizei verständigte. Die Ordnungshüter forderten die protestierenden Menschen dann auf, freiwillig das Gelände zu verlassen – sonst würden sie inhaftiert werden. Porsha war eine derjenigen, die nicht nur an vorderster Front stand, sondern sich auch für die zweite Option entschied. Somit wurde sie wenig später in Handschellen abgeführt. Die Polizei von Louisville hat nun mitgeteilt, dass die TV-Bekanntheit anderem wegen Hausfriedensbruch und ordnungswidrigem Verhalten belangt werde.

Porsha war eine von insgesamt 87 Personen, die bei dem Protest verhaftet wurden. Darunter befinden sich zudem weitere US-Promis wie beispielsweise "Love & Hip Hop"-Bekanntheit Yandy Smith oder auch die Aktivistin und Reality-TV-Darstellerin Tamika Mallory.

Getty Images Porsha Williams bei den Emmy Awards in L.A. im September 2016

Getty Images Porsha Williams auf der Fashion Week in NYC im Februar 2015

Getty Images Porsha Williams in den SiriusXm Studios im Januar 2017



