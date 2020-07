Bei seiner letzten Reise sah sich Willi Herren (45) mit einem regelrechten Desaster konfrontiert! Letztes Jahr stellten sich der Schlagerstar und seine Frau Jasmin (41) im Sommerhaus der Stars einer großen Herausforderung. Von dem Zoff mit anderen Promis hat der Sänger aber wohl immer noch nicht genug – schon bald flimmert der Musiker im neuen TV-Format Kampf der Realitystars über die Mattscheibe. Doch bereits bei der Anreise zum Set in Thailand erlebte der Schauspieler ein Drama: Willi wurde am thailändischen Flughafen festgehalten!

Bereits in Bangkok schien die Reise für Willi zu Ende zu sein. "Die haben gedacht, ich will illegal einreisen", verriet der Ballermann-Star gegenüber RTL. Und für diese Annahme gab es sogar einen triftigen Grund: Vor zwei Jahren hatte der Kölner seinen Reisepass als gestohlen gemeldet – das Wiederfinden seines Ausweisdokuments teilte er damals allerdings nicht mit. Mit dem also weiterhin als gestohlen gemeldeten Pass einzureisen, kam deshalb nicht infrage. Der einstige Lindenstraße-Darsteller musste daraufhin acht Stunden im Gefängnis am Flughafen ausharren.

Und dabei gingen die Beamten beim Verhör offenbar alles andere als liebevoll mit Willi um: "Da hat der ein kleines Bambusrohr genommen und auf meine Handfläche gehauen", erzählte der 45-Jährige. Letztendlich wurde der "Alkohol Blues"-Interpret wieder nach Deutschland geschickt, um sich gültige Papiere zu besorgen.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Willi Herren bei einem Auftritt in Rostock

Anzeige

Instagram / williherren Sommerhaus der Stars-Promi Willi Herren

Anzeige

ActionPress Willi Herren auf Mallorca 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de