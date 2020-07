Autsch – da hat Aurora (23) aber eins auf den Deckel gekriegt! Die Tochter von Michelle Hunziker (43) und Eros Ramazzotti (56) teilt wie ihre berühmte Mama zurzeit jede Menge Fotos aus einer traumhaften Kulisse am Strand. Dabei gönnt sie ihren Followern auch das eine oder andere sexy Bikinibild. Jetzt aber gewährt sie ihren Fans eine ganz andere Impression: Bei einer Party hat sich Aurora eine dicke Beule zugezogen!

Amüsiert über sich selbst präsentiert die 23-Jährige das Malheur in ihrer Instagram-Story. "Das Schicksal hat zugeschlagen und mir gezeigt, dass ich auf keinen Fall mehr Party machen darf", maßregelt die Brünette sich mit ernster Miene selbst und zoomt dabei immer näher an die große Schwellung heran. Was ihr genau passiert ist, verrät die Halbitalienerin zwar nicht, aber ihr bereites Grinsen am Ende des Clips spricht Bände.

Obwohl Aurora ihre Beule furchtbar hässlich findet, sieht das bestimmt nicht jeder so: Von ihrem Liebsten Goffredo Cerza dürfte die Tochter der einstigen DSDS-Moderatorin immer noch reichlich Komplimente und Liebkosungen bekommen. Erst kürzlich zeigte sich das Liebespärchen wild knutschend im Meer.

