Hat sich Amber Heard (34) die Gewaltvorwürfe nur ausgedacht? Die Schauspielerin und ihr einstiger Mann Johnny Depp (57) stehen zurzeit in London vor Gericht. Denn er hat ein britisches Verlagshaus verklagt, das ihn als "Frauenschläger" betitelte, da die Blondine ihn vorher der häuslichen Gewalt bezichtigt hatte. Aufgrund dieser Anschuldigungen steht vor allem die Ehe der beiden US-Stars im Mittelpunkt des Verfahrens. Eine Zeugenaussage einer ehemaligen Assistentin der gebürtigen Texanerin sorgt nun für Aufruhr, da sie behauptet: Amber hat ihre Missbrauchsgeschichte geklaut!

Von 2012 bis 2015 hat Kate James für die "Aquaman"-Darstellerin gearbeitet, berichtet The Hollywood Reporter. In diesem Zeitraum habe sie Amber einmal von einer Vergewaltigung erzählt, die ihr vor Jahrzehnten in Brasilien widerfahren war. "Sie hat sie verdreht und für ihre eigene Geschichte ausgenutzt. Ich bin eine Überlebende von sexueller Gewalt, und es ist sehr, sehr gefährlich, zu sagen, man sei auch ein Opfer, wenn man in Wahrheit keins ist", betont die Ex-Assistentin vor Gericht.

Das war allerdings nicht die einzige Aussage, die Kate über ihre damalige Arbeitgeberin getroffen hat. Sie hat außerdem erzählt, dass sie von Amber regelmäßig und mitten in der Nacht "zusammenhangslose, anstößige Textnachrichten" erhalten habe.

