Neue Informationen über Ghislaine Maxwell (58)! Anfang des Monats war die Unternehmerin in New York verhaftet worden: Der 58-Jährigen wird vorgeworfen, in den Sexhandelsring von Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen zu sein und ihm als Komplizin zur Seite gestanden zu haben. Mehrere Jahre sollen die beiden zudem ein Paar gewesen sein. Doch der Skandalunternehmer war möglicherweise nicht der einzige Mann im Leben der Angeklagten: Ist Ghislaine Maxwell etwa noch immer verheiratet?

Das enthüllte nun die Staatsanwältin Alison Moe während einer Gerichtsanhörung, wie Daily Mail berichtet: Demnach sei Ghislaine zwar verheiratet, wolle Details über ihren Ehemann jedoch geheim halten. "Die Angeklagte macht keine Angaben über die finanziellen Verhältnisse oder das Vermögen ihres Ehegatten, dessen Identität sie sich weigerte, den Ermittlungsbehörden mitzuteilen!", erklärte Moe in ihrem Plädoyer.

In der Anhörung wurde eigentlich die Freilassung der Angeklagten bis zum offiziellen Prozess verhandelt: Ghislaine hatte gefordert, für eine Kaution von 4,4 Millionen Euro aus der Haft entlassen zu werden. Die Richterin lehnte dies jedoch ab, da bei der Unternehmerin zu hohe Fluchtgefahr bestünde.

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell im Jahr 2013

Anzeige

Getty Images Jeffrey Epstein, US-Milliardär

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell im Jahr 2008



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de