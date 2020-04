Wird Jamie Oliver (44) bald wieder Papa? Der Starkoch und seine Frau Jools sind mittlerweile seit 20 Jahren verheiratet. Ihr gemeinsames Glück krönten sie über die Jahre mit insgesamt fünf Kindern. Neben ihren zwei Töchtern Daisy Boo und Poppy Honey gehören auch Buddy Bear, Petal Blossom und der Jüngste, River Rocket, zu der großen Rasselbande. Wenn es nach Jools geht, ist die Familienplanung damit längst noch nicht abgeschlossen!

"Ich möchte weiter machen, bis ich nicht mehr kann", offenbart das ehemalige Model jetzt in dem Podcast The Red Room. Jools glaube, dass sie erst mit 47 Jahren aufhören werde, über Nachwuchs nachzudenken. "Jamie sagt: Du kannst das nicht an deinem Alter festmachen, weil du immer weiter drüber sprechen wirst'", erzählte sie weiter. Sie sei sich zwar nicht absolut sicher, doch ein weiteres Kind würde sie schon gerne haben wollen. Ob ihr Mann auch noch mal Vater werden möchte, verriet die Beauty hingegen nicht.

Auf Social Media teilen die Eltern immer wieder süße Schnappschüsse von ihren Kindern und geben Einblicke in ihr Familienleben. Erst vor einigen Tagen begeisterte Jamie seine Instagram-Follower mit knuffigen Bildern von River und einem goldigen Throwback-Pic von seinen Töchtern.

Instagram / jamieoliver Starkoch Jamie Oliver mit seinen Kindern und seiner Frau

Getty Images Jools und Jamie Oliver, UK-Paar

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seinem Sohn River



