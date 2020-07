Die Höhle der Löwen geht in die nächste Runde! Seit mittlerweile sieben Staffeln stellen clevere Tüftler

ihre neuesten Erfindungen den Investoren Carsten Maschmeyer (61), Ralf Dümmel (53), Judith Williams (47), Nils Glagau (44), Georg Kofler (63) oder Dagmar Wöhrl (66) vor – in der Hoffnung, von ihnen eine Finanzspritze für ihre Geschäftsidee zu ergattern. Am 31. August wird die achte Staffel beginnen – allerdings mit einer kleinen Veränderung: Die Sendung soll künftig nicht mehr dienstags laufen.

Wie der Fernsehsender Vox in einer Pressemitteilung mitteilte, soll die neue Staffel des Tüftel-Formats dabei mit acht Episoden an den Start gehen. Doch der bisherige Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr wird nun gegen den Montagabend um 20:15 Uhr eingetauscht. Der neue Sendeplatz soll aber nicht die einzige Veränderung anlässlich der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel bleiben.

Es soll auch einen neuen Investor geben – und zwar keinen Geringeren als Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (35). Damit ersetzt der inzwischen als Unternehmer tätige Motorsport-Star den bisherigen Investor Frank Thelen (44), der bereits letzten November seinen Ausstieg aus der Show angekündigt hatte.

