Orlando Bloom (43) kann es wohl kaum erwarten! Der Schauspieler und seine Verlobte Katy Perry (35) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Bis zur Geburt dürfte es auch nicht mehr all zu lange dauern, denn: Die Sängerin und der Fluch der Karibik-Darsteller sollen bereits dabei sein, die letzten Vorbereitungen für ihren Nachwuchs zu treffen. Orlando scheint sogar schon richtig auf heißen Kohlen zu sitzen: Er wünscht sich sehnlichst, seine Tochter endlich in den Armen zu halten!

In der TV-Show Good Morning America schilderte der 42-Jährige seine Gefühlslage: "Es ist eine magische Zeit, wenn so ein kleiner Engel auf die Welt kommt und genau so fühlt es sich an." Er freue sich vor allem auf die ruhigen Momente zu Hause, in denen nur die Kleine und ihre Pflege im Vordergrund stehen würden und er einfach für sie da sein könne. "Ich freue mich sehr auf diese späten Nächte, in denen ich wahrscheinlich aufstehen muss und eine Flasche machen werde, weil ich selbst offensichtlich nicht stillen werde", witzelte Orlando.

Auch Katy scheint dem gemeinsamen Nachwuchs schon richtig entgegenzufiebern. Sie widmete ihrer ungeborenen Tochter bereits einen Song mit dem Titel "What Makes A Woman". Er handelt davon, dass der Kleinen in ihrem Leben keine Grenzen gesetzt werden sollen und sie alles ausprobieren können soll, was sie möchte.

