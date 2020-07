Was ist nur mit Mighty passiert? Eigentlich hätte Orlando Bloom (43) aktuell allen Grund zur Freude. Seine Verlobte, Katy Perry (35), ist schwanger und macht den Schauspieler in wenigen Wochen zum stolzen Zweifach-Papa. Doch die Vorfreude auf den Nachwuchs wird nun etwas getrübt, denn: Der Fluch der Karibik-Star vermisst seinen Hund Mighty – verzweifelt wendet er sich an seine Community.

"Mighty ist verschwunden in Montecito, Kalifornien", beginnt Orlando seinen Post auf Instagram und teilt zudem einige Fotos seines geliebten Vierbeiners. Er sei gechipt und auf seinem Halsband stehe eine Telefonnummer, die man anrufen könne. "Wenn ihr ihn zu einem Tierarzt oder einer Polizeistation bringt, kann er zu mir zurückverfolgt werden, es gibt eine Belohnung. Bitte lasst mir nur echte Informationen zukommen. Mein Herz ist schon gebrochen", appelliert er abschließend an seine Follower.

Seit 2017 sind Orlando und Mighty ein Herz und eine Seele – der 43-Jährige hatte dem kleinen Pudel vor drei Jahren ein Zuhause geschenkt, als er und Katy eine Beziehungspause eingelegt hatten. Katy hat ebenfalls einen Hund derselben Rasse, der auf den Namen Nugget hört.

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und sein Hund Mighty

Getty Images Orlando Bloom mit seinem Hund Mighty auf der Mailand Fashion Week

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Blooms Hunde auf Hawaii 2019



