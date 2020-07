Stacey Solomon (30) hat keine Lust mehr auf die ständige Kritik! Die einstige X Factor-Kandidatin hat sich längst zu einer richtigen Vollblut-Mutter entwickelt: Ihre drei Kids sind ihr ganzer Stolz – und darüber hält sie auch ihre Community auf dem Laufenden. Dabei teilt sie nicht nur die wunderbaren Ereignisse, sondern lässt ihre Fans auch an Erfahrungen wie einer postnatalen Depression teilhaben. Ihr Ziel: Anderen Müttern damit Mut zu machen! Doch das kommt nicht bei jedem gut an. Stacey wehrte sich nun gegen den Hate, der ihr wegen ihrer Offenheit manchmal entgegenschlägt!

In einem Video der Elternplattform C&G Baby Club verriet die Sängerin nun, dass fiese Netz-Kommentare zu ihrem Erziehungsstil sie durchaus auch verletzten: "Wenn du erst mal ein Elternteil wirst, gibt es genug Leute, die dich für deine Entscheidungen verurteilen werden", stellte sie klar. Auch wenn solche Menschen es vielleicht nicht immer böse meinen – der Umgang mit solchen Aussagen sei nicht leicht: "Manchmal ist so ein unaufgeforderter Rat wirklich schwer wegzustecken", gab sie offen zu.

Die 30-Jährige betonte auch, dass es durchaus okay sei, sich nicht immer als "Superfrau" zu fühlen: "Wenn wir ganz realistisch sind, müssen wir einfach aufhören, uns selbst so fertigzumachen." Nichts sei im alltäglichen Leben so perfekt, wie es die Medien vortäuschten. Letztendlich gebe sie aber immer ihr Bestes für ihre Sprösslinge.

