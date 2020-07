Da war die Trennung von Oliver Pocher (42) und Sandy Meyer-Wölden (37) ja fast ein Spaziergang! Nach vier Ehejahren ließen sich der Komiker und das Model im Jahr 2014 scheiden. Obwohl das Ende ihrer Beziehung für die Eltern von drei gemeinsamen Kindern keine schöne Angelegenheit war, können sie heute über ihre damaligen Meinungsverschiedenheiten sogar lachen: Im direkten Vergleich mit dem derzeitigen Rosenkrieg von Johnny Depp (57) und Amber Heard (34) hätten sie sich damals sehr zivil verhalten.

Bei Pocher – gefährlich ehrlich, der Late-Night-Show von Oli und Amira Pocher (27), schaute keine Geringere als Alessandra vorbei. Dabei setzte die Verflossene des Comedians schon bei der Begrüßung zum Schlagabtausch an: "Schön, dass ich hier sein darf. Hätte ich nicht gedacht vor sieben Jahren", woraufhin der mittlerweile vierfache Vater entgegnete, dass sie immerhin nicht die Einzigen gewesen seien, die sich im Konflikt trennten. "Aber ihr seid doch schön auseinander gegangen", warf Amira fragend ein. Nach einem kurzen Blickkontakt mit seiner skeptisch schauenden Ex erklärte Oli dann: "Na ja, also schön... Äußerlich sind wir schön auseinandergegangen."

Im Vergleich zu der Depp-Heard-Schlammschlacht, die aktuell vor einem Londoner Gericht stattfindet, hätten sie sich allerdings nichts vorzuwerfen. Beim Anblick der Bilder aus dem Verfahren kam die Fünffach-Mama Sandy schnell zu dem Schluss: Schlimmer geht tatsächlich immer! "Weiß nicht... Aber wenn ich die Bilder so sehe, ist es bei uns dann doch ganz gut gelaufen", lachte sie.

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden, 2011

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2016

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden in Köln

Hättet ihr gedacht, dass Oli und Sandy nun über ihre Trennung lachen können? Klar, das ist doch ewig her! Ich war schon überrascht.



