Kommt es etwa zum Schlagabtausch zwischen Sandy Meyer-Wölden (37) und Oliver Pocher (42)? Vier Jahre lang waren der Komiker und das Model verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Bereits seit 2013 gehen die beiden allerdings wieder getrennte Wege. Einen Rosenkrieg gibt es zwischen dem Ex-Paar aber anscheinend nicht. Oder hat Sandy etwa doch noch ein Hühnchen mit ihrem Ex zu rupfen? In der Show "Pocher - gefährlich ehrlich" treffen Oli und Sandy heute Abend jedenfalls aufeinander – und Sandy wird sich zum ersten Mal als Stand-up-Komikerin versuchen.

Ob der 42-Jährige sich da wohl auf einige Witze auf seine Kosten gefasst machen muss? Immerhin gibt Sandy ausgerechnet in seiner eigenen Show ihr Stand-up-Debüt. Das kündigte Oli jetzt selbst in seiner Instagram-Story an: "Heute, endlich ist es so weit. Das Zusammentreffen zwischen mir und meiner Ex-Frau Alessandra – aka Sandy – Meyer-Wölden in der Show." Angst vor den möglichen Sticheleien seiner Verflossenen hat der vierfache Vater offenbar nicht.

Dabei dürfte Sandy heute Abend sicherlich den ein oder anderen Seitenhieb gegen Oli in petto haben. Immerhin erklärte sie erst vor Kurzem, dass es ihr oft gegen den Strich ging, wenn der TV-Star auf ihre Kosten Witze gerissen hatte. Da wäre ihr Auftritt bei "Pocher - gefährlich ehrlich" natürlich die perfekte Gelegenheit für eine Revanche.

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher, Comedian und Moderator

Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Juli 2019

Anzeige

ActionPress/Clemens Niehaus / Future Image Oliver Pocher im Mai 2020

Freut ihr euch auf Sandys Auftritt? Ja, total! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de