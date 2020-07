Nicht nur Johnny Depp (57) bekommt aktuell viel Beistand bei den laufenden Gerichtsverhandlungen! Zuletzt war es zwar der Fluch der Karibik-Hauptdarsteller, der mit seiner Unterstützung weltweit für Schlagzeilen sorgte – seine Ex-Verlobte Winona Ryder (48) sowie seine Ex-Frau Vanessa Paradis (47) sagten vor Gericht zugunsten des 57-Jährigen aus –, aber auch Amber erschien zu den jüngsten Terminen nicht alleine: Ihre neue Freundin Bianca Butti wich ihr nicht von der Seite!

Paparazzi-Aufnahmen der vergangenen Tage verdeutlichen eines: Bianca und Amber sind ein Team! Jeden Tag kamen die Damen Hand in Hand bei den gerichtlichen Versammlungen in London an. Wurde die Blondine gleich von ihren Anwälten zur Seite genommen, folgte ihre Partnerin ebenfalls. Kein Wunder also, dass die "Aquaman"-Darstellerin trotz dieser Stresssituation ihr Lächeln täglich aufs Neue präsentierte. Ob die Kamerafrau vor Gericht ebenfalls Aussagen gemacht hat, ist allerdings unklar.

Bianca und Amber werden seit Anfang des Jahres miteinander in Verbindung gebracht: Im Januar zeigten Paparazzi-Bilder die beiden Ladys heftig knutschend im Auto. Die Ex der Hollywood-Ikone Johnny hatte bereits zuvor bekannt gegeben, bisexuell zu sein.

