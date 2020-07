Die Zielgerade ihrer Schwangerschaft rückt für Nikki Bella (36) immer näher. Zu Beginn des Jahres gab die Wrestlerin ihre süßen Babynews bekannt: Sie erwartet von ihrem Verlobten Artem Chigvintsev (38) ihr erstes Baby. Ihr Sohnemann soll im August das Licht der Welt erblicken. Auf den letzten Metern bekommt die werdende Mama jedoch noch das ein oder andere Wehwehchen zu spüren. Aber das mache ihr gar nichts aus, wie sie jetzt verriet: Ihr Knirps im Bauch sei ihr all die Strapazen wert!

In einer Instagram-Story veröffentlichte die Sportlerin ein Foto von sich, auf dem sie ihre Hand auf ihren kugelrunden Bauch legte. Offenbar mache ihr der kleine Mann darin ordentlich zu schaffen und die Mama bekomme kaum mehr ein Auge zu. "Schlaflose Nächte sind es mir wert, je näher der Moment rückt, dich zu treffen", schrieb der TV-Star unter das Pic. Tatsächlich befindet sich die Beauty bereits in der 37. Schwangerschaftswoche. Im nächsten Monat müsste die 36-Jährige ihren Nachwuchs also endlich kennenlernen können.

Dabei dürfte ihre Leidensgenossin aktuell niemand Geringeres als ihre Zwillingsschwester Brie (36) sein. Vor wenigen Wochen hatten die beiden Twins noch gemeinsam mit ihrer Schwangerschaftsmüdigkeit zu kämpfen. "Wisst ihr, was ich daran liebe, gemeinsam mit meiner Schwester schwanger zu sein? Wir können einfach im Bett liegen und uns beschweren, dass wir so müde sind", lachte Nikki in einem YouTube-Video.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella und Artem Chigvintsev, 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020

Instagram / thebriebella Brie und Nikki Bella während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020



