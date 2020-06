Wie schaffen sie das nur? Yasin und Samira gelten als das Love Island-Traumpaar. Die beiden hatten sich in der Kuppelshow im Oktober 2019 kennen- und lieben gelernt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft. Auch eine Hochzeit ist geplant, offenbar können es die beiden kaum erwarten, vor den Altar zu treten. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die Turteltauben nun das Geheimnis ihrer harmonischen Beziehung.

"'Was sich neckt, das liebt sich' heißt es so schön. Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen und wichtig ist, das Vertrauen zueinander und natürlich, dass man miteinander über alles spricht", enthüllten die Verliebten gegenüber Promiflash. Aber nicht nur das, sie hätten auch ihr einiges Rezept in Sachen gelungener Partnerschaft entdeckt. "Unser Geheimnis ist es, sich viel Liebe gegenseitig zu schenken und natürlich die gewisse Aufmerksamkeit", meinten die zwei. Die Erfahrung bei "Love Island" scheint für das Paar durchweg positiv gewesen zu sein, schließlich seien sie weiteren TV-Projekten gegenüber nicht abgeneigt.

Offenbar sind die beiden mehr als glücklich miteinander. Auch gemeinsame Kinder seien in Planung. Bis dahin wollen die "Love Island"-Sternchen aber erstmal ihre Zweierbeziehung festigen: "Wir wollen erst einmal reisen und ein bisschen Zeit zusammen genießen", offenbarte Yasin.

Instagram / yasin__ca Die ehemaligen "Love Island"-Kandidaten Yasin und Samira im März 2020

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin, Oktober 2019



