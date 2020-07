Lottie Tomlinson (21) muss zwei schlimme Schicksalsschläge verarbeiten! Die Schwester von One Direction-Hottie Louis Tomlinson (28) musste sich in den vergangenen vier Jahren von gleich zwei engen Familienmitgliedern verabschieden: 2016 starb ihre Mutter Johannah Deakin an Leukämie, im März 2019 kam zudem ihre Schwester Félicité (✝18) ums Leben. Über ein Jahr nach dem letzten Verlust sprach Lottie nun offen über ihre Gefühle: So hat sie die schlimmste Trauer überwunden!

"Ich habe mir mehr Hilfe genommen, als meine Schwester gestorben ist. Es hilft wirklich, mit jemandem darüber zu sprechen", erklärte das It-Girl in der britischen Morgenshow Lorraine. Als ihre Mutter ihrer Krankheit erlag, habe sie sich noch nicht in Therapie begeben – das bereue sie inzwischen: "Es war ein sehr viel schmerzhafterer Prozess!" Jetzt gehe es ihr verhältnismäßig gut, versicherte Lottie: "Ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Trauer einen guten Punkt erreicht habe!"

Besonders der Tod ihrer kleinen Schwester hatte die 21-Jährige hart getroffen. Nach dem tragischen Unglück hatte Lottie Félicité rührende Worte im Netz gewidmet: "Ohne dich bin ich unvollständig. Ich kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Ich wünschte, wir hätten etwas länger zusammen gelebt!"

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Félicité und Lottie Tomlinson

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson und Johannah Deakin beim Cinderella Ball 2015 in London

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Félicité und Lottie Tomlinson



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de