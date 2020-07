Eine Versöhnung zwischen Gerda Lewis (27) und ihren eigentlich besten Freundinnen scheint es wohl vorerst nicht zu geben! Die ehemalige Bachelorette und ihre Mädels Nina, Larissa (27), Kristina Levina und Doreen Petrova (25) beendeten ihren Kreta-Urlaub kürzlich frühzeitig und das aus einem bestimmten Grund: Die vier Frauen kündigten Gerda die jahrelange Freundschaft, da sie der Meinung waren, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sie lange gegeneinander ausspielte. Nun teilt Gerda ein Zitat im Netz – bezieht sie sich damit auf ihre derzeitige Streit-Situation?

Gerda kündigte nach dem großen Streit eigentlich an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und eine Netz-Pause einzulegen. So ganz hält sich die Blondine nicht an ihr Vorhaben – in ihrer Instagram-Story postet die Kölnerin trotzdem noch den Spruch: "Was dich einmal zerbricht, kann dich kein zweites Mal zerbrechen." Meint sie damit etwa, dass sie ihre ehemaligen Besties nach dieser Eskalation nicht mehr in ihr Leben lassen wird?

Gerda verlor auf einen Schlag nicht nur vier Freundinnen, sondern auch Partner Melvin Pelzer (25), wie sie im Promiflash-Interview enthüllte. Die beiden hatten sogar gemeinsam in einem Haus gewohnt. Die Blondine zog nach der Trennung allerdings bereits in eine eigene Wohnung.

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Larissa, Doreen und Kristina beim Lollapalooza Festival 2019

Instagram / xoxo.rissa Gerda Lewis, Larissa und Doreen in L.A.

Instagram / whoismelvin_ Gerda Lewis und Melvin Pelzer im Februar 2020



