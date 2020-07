Diente ihre Mama als Inspiration? Am Freitag trat Prinzessin Eugenie (30) vor den Traualtar, um ihre große Liebe, Edoardo Mapelli Mozzi (36), zu heiraten. Nachdem die ursprünglich im Mai geplante Trauung aufgrund der aktuellen Gesundheitslage abgesagt werden musste, gaben sich die Turteltauben jetzt im kleinen Rahmen und unter Ausschuss der Öffentlichkeit das Jawort. Am Wochenende wurden nun zwei Hochzeitsbilder des Brautpaares veröffentlicht – und auf denen wird vor allem eine Sache deutlich: Beatrice sah aus wie ihre Mutter Sarah Ferguson (60) an deren Hochzeitstag 1986!

Wenn man die Hochzeitslooks von Beatrice und ihrer Mama vergleicht, fallen einige Parallelen auf: Sowohl Sarah als auch ihre Tochter trugen Kleider mit Puffärmeln und Strassverzierungen. Außerdem hatten beide ihre Haare offen und setzten auf einen langen Schleier in Kombination mit einem Diadem. Einziger Unterschied: Sarahs Dress war langärmelig – Beatrice trug kurze Ärmel. Aber insgesamt wirkt der Look der 31-Jährigen wie eine moderne Version von Sarahs Hochzeits-Outfit.

Beatrice war durch ihr Brautkleid aber nicht nur mit ihrer Mutter, sondern auch mit ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (94) verbunden: Sie trug ein umgeschneidertes Kleid der Monarchin aus den 60ern. Außerdem ist ihr Diadem dasselbe Schmuckstück, das die Queen 1947 selbst zu ihrer Hochzeit getragen hatte.

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew an ihrem Hochzeitstag 1986

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, Mai 2017

Instagram/TheRoyalFamily, Benjamin Wheeler Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice am Tag ihrer Hochzeit im Juli 2020

