Orlando Bloom (43) ist am Boden zerstört. Eigentlich darf der Schauspieler sich aktuell darauf freuen, von seiner schwangeren Verlobten Katy Perry (35) in Kürze zum Zweifach-Papa gemacht zu werden – stattdessen muss er sich aktuell jedoch große Sorgen machen: Am Donnerstag hatte der Herr der Ringe-Star im Netz verkündet, dass sein Hund Mighty verschwunden ist. Offenbar hat er seinen kleinen Vierbeiner noch immer nicht wiedergefunden und meldet sich deshalb nun mit einem emotionalen Post bei seinen Fans.

Orlando teilt am Sonntag einen Schnappschuss von sich und Mighty auf Instagram, zu dem er kommentiert: "Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich so aufgelöst war. Dieses Gefühl in den vergangenen Tagen und schlaflosen Nächten, dass mein Kleiner verirrt und verängstigt ist und ich nichts tun kann, um ihn zu beschützen, ist ein Albtraum!" Er fühle sich aktuell einfach nur machtlos und erklärt in seinem Post, dass er sich nun in Menschen hineinversetzen könne, die "geliebte Personen verloren" hätten oder aufgrund der aktuellen Lage nicht bei ihnen sein könnten.

Aus diesem Grund gibt Orlando den Betroffenen und seinen Followern einen guten Rat mit auf den Weg: "Man muss die Momente, die wir mit unseren Liebsten teilen, genießen, weil die Zukunft nie gewiss ist." Man dürfe sich nicht vor der Liebe fürchten oder davor, sie zu verlieren. "Die Liebe ist für die Ewigkeit", fasst er zusammen.

Getty Images Schauspieler Orlando Bloom mit seinem Hund Mighty auf der Milan Fashion Week, 2020

Getty Images Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party im Februar 2017

Getty Images "Herr der Ringe"-Star Orlando Bloom, 2017



