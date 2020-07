Sylvie Meis spricht offen über ihren Partner Niclas Castello! Seit rund einem Jahr gehen die Moderatorin und der Künstler bereits gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Monaten wagte das Paar den nächsten Schritt und hat sich verlobt. Im September wollen sich die beiden dann auch endlich das Jawort geben. Doch was liegt ihrer gegenseitigen Anziehung zugrunde? Sylvie verriet nun zumindest, was Niclas an ihr am meisten mag!

In dem YouTube-Format "Lasst uns reden, Mädels" mit Marlene Lufen (49), Marijke Amado (66), Saskia Valencia (55) und Motsi Mabuse (39) schwärmte die 42-Jährige von ihrem zukünftigen Ehemann und erzählte: "Er sagt mir oft, er kennt keine Person mit einem größeren Herzen." Die Promi Big Brother-Moderatorin Marlene ist offenbar derselben Meinung und bestätigte: "Das sieht man, man sieht es bei dir!"

Um seine Herzensdame zu erobern, hat sich Niclas beim Kennenlernen damals auch mächtig ins Zeug gelegt: Bei ihrer ersten Begegnung – auf der Hochzeit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Barbara Meier (33) – habe er bereits mehrere Annäherungsversuche gemacht. "Eine Woche später hat er mich nach Paris mitgenommen und dort hatten wir unser erstes offizielles Date", erklärte Sylvie weiter.

ActionPress Sylvie Meis, TV-Gesicht

Instagram / niclas.castello Niclas Castello, Künstler

ActionPress Sylvie Meis und ihr Verlobter Niclas Castello im Dezember 2019 in Miami



