So hat Niclas Castello das Herz von Sylvie Meis (42) gewonnen! Seit über einem Jahr ist das Model an den Künstler vergeben und in wenigen Wochen wollen die beiden den nächsten Beziehungsschritt wagen: Bei dem Liebespaar werden die Hochzeitsglocken läuten. Nachdem die einstige Let's Dance-Moderatorin vor wenigen Tagen ihren Junggesellinnenabschied feierte, verriet sie kürzlich, dass die große Hochzeit in Florenz stattfinden soll. Aber wie fanden die beiden eigentlich zueinander? Jetzt erzählte Sylvie: Niclas habe sie ganz klassisch erobert!

Auf dem YouTube-Channel "Lasst uns reden, Mädels!", sprach die gebürtige Niederländerin über Single-Zeiten und neue Chancen in der Liebe. Dabei schwärmte die 42-Jährige von ihrem Verlobten, den sie auf der Hochzeit von Modelkollegin Barbara Meier (33) kennenlernte. "Eine Woche später hat er mich nach Paris mitgenommen und dort hatten wir unser erstes offizielles Date", plauderte die Blondine aus. Dabei hätten ordentlich die Funken gesprüht. "Er hat einen Flair, ist weltoffen, erfolgreich und liebevoll."

Schon auf Barbaras Hochzeit habe es eine gewisse Anziehungskraft zwischen ihnen gegeben, berichtete Sylvie. Die ehemalige Das Supertalent-Moderatorin habe sich aber bewusst zurückgehalten: "Ich habe gedacht, nein, es geht [an diesem Tag] nicht um uns." Als ihr Verlobter sie später darauf ansprach, warum sie ihn in der Kirche keines Blickes gewürdigt hatte, erklärte Sylvie: "Ich kann doch nicht mit dir flirten, während meine gute Freundin Barbara heiratet und wir in einem Gotteshaus sind."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Jahr 2020

Getty Images Sylvie Meis im Jahr 2016

Instagram / niclas.castello Niclas Castello im Jahr 2019



