Heidi Klum (47) präsentiert sich nun von einer neuen Seite. Das deutsche Supermodel postet in den sozialen Netzwerken oft und gerne Schnappschüsse und Clips aus seinem Leben. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass die Germany's next Topmodel-Chefjurorin sich ungeschminkt, freizügig gekleidet oder auch einmal komplett nackig zeigt. Als Künstlerin hat sich die Kultblondine bisher aber noch nie präsentiert – das hat sich mit ihrem neuesten Bild aber geändert!

Auf Instagram hat Heidi ein Foto von sich gepostet. Darauf stellt sie nicht nur ihre sexy Kehrseite in einem weißen Bikini zur Schau, sondern auch ihr provisorisches Atelier im heimischen Garten. Besonders der überdimensional große Pinsel, der kunstvoll in den geflochtenen Zopf der vierfachen Mama eingearbeitet ist, springt dem Betrachter der Aufnahme sofort ins Auge. Bei genauerem Hinsehen sind sogar noch weitere kleinere Version des Malutensils in ihren Haaren zu erkennen. Auch in der Hand hält die Wahlamerikanerin einen Pinsel und starrt damit auf eine weiße Leinwand vor sich. "Wie geht es weiter?", fragt sie unter dem Beitrag.

Scheinbar hat Heidi noch keine Idee, wie sie die leere Fläche dieses Mal mit Farbe füllen möchte. Vielleicht holt sie sich Inspiration von dem fertigen Kunstwerk, das direkt daneben steht. Dieses pink-blau-rote Gemälde hat die 47-Jährige auch selbst gemacht, wie ein Zeitraffer-Video auf ihrem Instagram-Account beweist.

