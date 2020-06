Na, das sind doch mal tolle Neuigkeiten! Seitdem Heidi Klum (47) mit Tom Kaulitz (30) zusammen ist, machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass sich das Paar Nachwuchs wünschen könnte. Im vergangenen Jahr wurde sogar vermutet, dass die Germany's next Topmodel-Jurorin bereits wieder schwanger sein könnte. Dem war allerdings nicht so – doch nun verrät die vierfache Mutter, dass die Familienplanung womöglich noch nicht abgeschlossen ist!

In den USA sitzt Heidi momentan in der Jury von America's Got Talent – und als dort eine Kandidatin mit ihrem Kind die Bühne betrat, war es um die 47-Jährige geschehen. "Ich wünsche mir auch noch mal so ein Kleines", gab sie überraschend preis. Ihre Jury-Kollegin Sofia Vergara (47) hakte direkt nach und fragte sie, ob sie damit wirklich ein eigenes Baby meint. "Ja", antwortete Heidi prompt.

Ob Heidi und Tom wirklich noch ein Baby planen oder es sich bloß um eine Schwärmerei handelte, bleibt unklar. Immerhin erklärte die Model-Mama noch im Februar, nach vier Geburten keine weiteren Kinder zu wollen. "Das wird nicht passieren. Der Backofen ist aus", stellte sie damals in einer GNTM-Folge klar.

Getty Images Heidi Klum 2020 in New York

Getty Images Sofia Vergara und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz



