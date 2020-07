Justin Bieber (26) kann sein Glück noch immer kaum fassen! Nach einem jahrelangen Hin und Her

während ihrer Teenagerzeit wurden der Kanadier und seine heutige Ehefrau Hailey (23) im Jahr 2018 schlussendlich offiziell ein Paar. Seitdem löste ein romantischer Meilenstein den nächsten ab – sie verliebten und verlobten sich und heirateten einander gleich zweimal. Wie sehr er seine Partnerin zu schätzen weiß, lässt der Musiker das Model nun mit süßen Worten wissen!

Auf Instagram könnte Biebs noch immer vor Stolz platzen – in seinen Augen hat er mit seiner Frau das große Los gezogen! "Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du mich ausgewählt hast, Hailey", lauten die Zeilen unter einem Pärchenbild. Darauf sitzt die 23-Jährige auf dem Schoß ihres Mannes, der sie nur allzu gerne nah an sich heranzieht. Ein weiteres Foto zeigt die Blondine in derselben Position – aber bis über beide Ohren strahlend!

Zusätzlich zu dieser virtuellen Geste setzt Justin aber noch einen drauf – er widmet seiner Liebsten glatt den dritten Post in zwei Tagen. "Mein süßes Mädchen", schreibt er zu einem Bild, dass die Tochter von Stephen Baldwin (54) bei einer gemeinsamen Auszeit in der Natur zeigt.

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber im Juni 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2020

Instagram / justinbieber Hailey Bieber, Model

