Aurora Ramazzotti (23) genießt die Zweisamkeit mit ihrem Freund! Seit Ende 2016 ist Michelle Hunziker und Eros Ramazzottis Tochter glücklich an Goffredo Cerza vergeben. Auch nach fast vier Jahren Beziehung scheinen die zwei immer noch schwer verliebt zu sein und wurden unter anderem Ende Juni knutschend bei einem Ausflug ans Meer erwischt. Jetzt gönnten sich die beiden erneut ein wenig Entspannung – und reisten dafür nach Venedig!

Paparazzi lichteten die 23-Jährige und ihren Liebsten am Sonntag bei einer Gondelfahrt in der norditalienischen Stadt ab. Ihren Trip genossen die beiden offensichtlich sehr: Sie hielten sich gegenseitig im Arm und gaben sich einen dicken Kuss. Es zog sie allerdings nicht nur in die traditionelle Wasserkutsche – sie fuhren später auch in einem Motorboot und konnten dabei ebenfalls kaum die Finger voneinander lassen!

Auch Aurora selbst teilte am Sonntag einige Schnappschüsse vom Urlaub mit ihrem Goffredo. Auf einem der Bilder posiert das Paar vor den bunten Häusern der kleinen Insel Burano, die zur Lagune von Venedig zählt. "Eingebettet in die Farben von Burano", kommentierte die Brünette die Aufnahme.

AMA / MEGA Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti in Venedig, 2020

AMA / MEGA Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti, 2020

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti auf Burano, 2020



