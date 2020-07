Nathalie Bleicher-Woth probiert sich aus! Als Kim Terenzi gehört die Schauspielerin zu den absoluten Fan-Lieblingen bei Berlin – Tag & Nacht. Erotische Szenen, Knutschereien und einige Pannen – die Beauty ist mit dem Alltag am Set der Serie bestens vertraut. Jetzt kann ihre Community die 23-Jährige aber mal in einer völlig anderen Rolle bestaunen. Nathalie stand gerade für ein Musikvideo vor der Kamera. Im Gespräch mit Promiflash erzählt sie von ihren Erfahrungen am Set.

Für den Musikclip zu "Lass mich gehen" des Rappers Alem schlüpfte die TV-Bekanntheit in die Rolle von dessen manipulativer Ex-Freundin. Gegenüber Promiflash schwärmt sie von der gemeinsamen Arbeit an den Szenen: "Es war echt cool, die Leute am Set waren richtig nett. Auch die Atmosphäre war sehr schön. Dass der Newcomer zum ersten Mal ein Musikvideo produziert hat, habe er sich nicht anmerken lassen. "Dafür, dass Alem das zum ersten Mal gemacht hat, hat er das richtig gut und professionell gemacht", meint Nathalie.

Doch wie war es eigentlich für die Blondine, plötzlich nicht Kim zu spielen? "Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war einfach mal was anderes und eine neue Erfahrung, auch wenn es mit einem Drehtag recht kurz war", freut sie sich über die neue Herausforderung und erklärt, auch in Zukunft offen für solche Projekte zu sein.

