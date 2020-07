Prinz Philip (99) ist zurück im Rampenlicht! Seit dem 19. März ist der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) aufgrund der aktuellen Lage an sein Zuhause auf Schloss Windsor gebunden. Während andere Royals wieder ihren Verpflichtungen in der Öffentlichkeit nachgehen durften, sollte das Ehepaar noch länger in Isolation bleiben. Jetzt wird es für Philip aber offenbar Zeit für eine reale Begegnung: Er nimmt wieder einen Termin in der Öffentlichkeit wahr!

Am kommenden Mittwoch soll der 99-Jährige laut The Sun in einer Zeremonie seine Rolle als Regimentschef an Herzogin Camilla (73) übergeben. Während der Ernennung sollen die aktuellen Abstandsregeln beachtet werden, das bedeutet Philip und Camilla werden nicht in engen Kontakt zueinander treten. Die Feierlichkeiten sollen sowohl auf Schloss Windsor als auch im Highgrove House stattfinden – dem Landsitz von Prinz Charles (71). In einer Erklärung des Königspalasts heißt es: "Die Zeremonie wird auf Schloss Windsor beginnen, wo vier Hornisten der Gruppe "The Band and Bugles of The Rifles" bei der Ankunft von Prinz Philip "The Rifles Assembly" ertönen lassen."

Prinz Philip legte bereits vor drei Jahren sein öffentliches Amt nieder und trat damit offiziell als vollzeitbeschäftigter König zurück. Seitdem wird er nur selten in der Öffentlichkeit gesehen, besucht aber weiterhin Veranstaltungen der Königsfamilie. Letzte Woche wurde er noch auf der Hochzeit von Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) fotografiert.

Getty Images Prinz Philip

Gareth Fuller - WPA Pool/Getty Images Prinz Philip im Mai 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Jahr 2017



