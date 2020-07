Bei Rebel Wilson (40) purzeln nur so die Pfunde! Seit ein paar Monaten ist die Pitch Perfect-Darstellerin wieder in aller Munde, denn: Die Schauspielerin hat ihren ganz persönlichen Weg zur Traumfigur begonnen und die Resultate können sich wirklich sehen lassen. Jetzt gab die Australierin ihren treuen Fans erneut ein aktuelles Body-Update und siehe da: Es hat sich schon wieder etwas getan!

Diese Uploads in der Instagram-Story der 40-Jährigen begeistern ihre Follower ungemein: Zwar wollte die "How To Be Single"-Bekanntheit nur ihr neues Badezimmer und ihre Pflegeprodukte zur Schau stellen – allerdings sind hierbei dann doch alle Augen auf ihr Spiegelbild gerichtet: Rebels Körpermitte ist offenbar schon wieder schmaler geworden – genau wie ihre Beine und selbst die Arme! Mittlerweile hat sie schon über 18 Kilo abgenommen.

Was das Geheimnis ihrer bewundernswerten Transformation ist? Die Blondine treibt jede Menge Sport: Neben Krafttraining ist auch Boxen eines ihrer Favoriten, wie weitere Social-Media-Fotos beweisen! Zuletzt steigerte sie ihre Kondition, indem sie immer wieder einen XL-Reifen anhob und so durch die Gegend beförderte.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Rebel Wilson, 2013

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson beim Boxen



