Dieser Film bricht Rekorde! Schauspielerin Charlize Theron (44) war unter anderem schon in großen Hollywood-Filmen wie "Bombshell – Das Ende des Schweigens", "Fast & Furious 8" oder auch "Snow White and the Huntsman" zu sehen. Daraufhin wurde sie für ihre schauspielerische Leistung bereits mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet – und auch mit ihrem neuesten Projekt landete die Darstellerin wieder einen Hit: Der 2020 erschienene Netflix-Blockbuster "The Old Guard" geht jetzt durch die Decke!

Bereits in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung soll der Streifen andere Filme komplett in den Schatten gestellt haben, berichtet der Streamingdienst jetzt auf Twitter. "Der Blockbuster mit Charlize Theron ist bereits unter den Top zehn der beliebtesten Netflix-Filme aller Zeiten", gab das Unternehmen bekannt und schreibt weiter: "Gina Prince-Bythewood ist die erste schwarze Regisseurin auf dieser Liste." Außerdem habe der Streifen schon jetzt Rekordzahlen erreicht. "Der Film ist derzeit auf dem besten Weg, in den ersten vier Wochen 72 Millionen Haushalte zu erreichen", erklärte Netflix.

Neben Charlize standen auch weitere bekannte Schauspieler für den Action-Film vor der Kamera: Unter anderem arbeiteten der "Maleficent: Mächte der Finsternis"-Darsteller Chiwetel Ejiofor (43) und der Harry Potter-Star Harry Melling (31) am Set von "The Old Guard".

Netflix / Aimee Spinks Charlize Theron und Kiki Layne in "The Old Guard"

Netflix / Aimee Spinks Charlize Theron und Matthias Schoenaerts in "The Old Guard"

Netflix ©2020 Charlize Theron als Andy in "The Old Guard"



