Nicole und David fanden im Fernsehen ihre große Liebe: Vergangenes Jahr nahmen sie an dem Kuppelformat Hochzeit auf den ersten Blick teil und wurden von den Experten der Show miteinander verkuppelt. In der Sendung gaben sie sich schließlich das Jawort, obwohl sie sich zuvor nicht gekannt hatten. Und auch wenn es zu Beginn nicht gut lief, kämpften sie für ihre Ehe – und das mit Erfolg: Heute feiern die beiden Turteltauben ihren ersten Hochzeitstag!

Zu diesem romantischen Anlass veröffentlicht Nicole auf Instagram einen Brief an ihren Mann David: "Mein lieber Schatz, wir haben in dem ersten Kapitel unseres Märchens so viel erlebt. Hatten gute und schlechte Zeiten, und ich bin dankbar für jede einzelne Sekunde." Die Zeit in Südafrika sei nicht leicht für sie beide gewesen, da sie unter anderem mit Problemen in der Kommunikation zu kämpfen gehabt hätten – doch im Alttag habe sie sich in ihn verliebt. "Ich bin froh, dass wir beide damals den mutigen Schritt gewagt haben, uns auf ein Experiment einzulassen, das uns heute die große Liebe geschenkt hat. Jedes gute Märchen hat mehrere Kapitel, denn Märchen schreibt die Zeit", lauten ihre weiteren Zeilen.

Unter dem Post finden sich viele Glückwünsche – unter anderem von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (38): "Wie schön, liebe Nicole! Alles alles Liebe zu deinem, eurem Mut, euren ersten Hochzeitstag und auf viele weitere Kapitel, die eure Liebe schreibt!" Und TV-Braut Cindy Riedel (31) schreibt, sie sei froh, dass Nicole und David immer kämpfen würden.

SAT.1 / Max Beutler Nicole und David bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / david.hadeb Nicole und David aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / alex.hadeb Cindy, Alex, David und Nicole aus "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019



