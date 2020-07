Dreht Kanye West (43) jetzt völlig durch? Der Rapper sorgte in den vergangenen Wochen für die wohl größten Schlagzeilen seiner gesamten Laufbahn: Am 4. Juli kündigte der "Gold Digger"-Interpret an, für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren zu wollen. Seine Familie soll davon allerdings nicht allzu begeistert sein und befürchte, dass der 43-Jährige erneut unter ernsthaften psychischen Problemen leide. Doch diese Zweifel an seiner Person passen Kanye ganz und gar nicht: Im Netz holte er nun zu einem wütenden Gegenschlag aus, beschimpfte seine Schwiegermutter und verglich sein Leben mit einem Horrorfilm!

Via Twitter veröffentlichte der Möchtegern-Politiker am Montag mehrere besorgniserregende Beiträge. Zunächst schoss er gegen seine Schwiegermutter Kris Jenner (64): "Kris, spiel nicht mit mir! Du darfst meine Kinder nicht mehr sehen. Ihr habt alle versucht, mich einzusperren!" Dann wurde es noch heftiger: Kanye behauptete, der Film "Get Out" beruhe auf seinem Leben! In dem Horrorstreifen geht es um einen jungen schwarzen Mann, der von einer weißen Familie grauenvoll terrorisiert wird.

Doch damit nicht genug: Kanye twitterte weiter, seine Frau Kim Kardashian (39) habe versucht, ihn in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Grund dafür soll die Rede des Musikers gewesen sein, in der er erklärte, er habe die Abtreibung seiner ersten Tochter verhindert. Wegen all dieser Anschuldigungen soll Kim nun sogar eine Scheidung in Erwägung ziehen.

Pascal Le Segretain / Getty Images Kris Jenner und ihr Schwiegersohn Kanye West

Getty Images Kanye West im Jahr 2019

MEGA Kanye West bei seinem ersten Wahlkampfauftritt in South Carolina im Juli 2020



