Hat Melvin Pelzer (25) bereits Platz für eine neue Partnerin in seinem Leben? In den vergangenen Wochen hat sich im Leben von Gerda Lewis (27)' Ex-Freund einiges verändert: Erst an Silvester machten die beiden Influencer mit einem romantischen Kussbild ihr Liebesglück offiziell. Doch das hielt offenbar nicht lange an: Seit Anfang Juli gehen der Wrestler und das Model wieder getrennte Wege. Wäre der Student eigentlich jetzt schon wieder bereit für eine neue Beziehung?

In einer Frage-Antwort-Runde via Instagram stand Melvin am vergangenen Dienstag den brennenden Anliegen seiner Community Rede und Antwort. Dabei gingen seine Follower auch auf den derzeitigen Beziehungsstatus des Hotties ein. So wollte ein Nutzer beispielsweise wissen, ob Melvin sich schon eine neue Partnerschaft vorstellen könne. Doch der 25-Jährige hat von der Liebe jetzt wohl erst mal die Schnauze voll und antwortete prompt: "Derzeit nicht!"

Aber das gesamte Drama um das Liebes-Aus zwischen Gerda und Melvin hat auch eine gute Seite: Kurz nach der Trennung darf sich der Muskelmann über einen blauen Haken bei Instagram freuen! Diese kleine Zusatzinfo bestätigt die Echtheit eines Profils und wird sonst nur an regelrechte Promis vergeben.

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Sportler



