Outen sich Caroline Einhoff und Richard Heinze jetzt etwa offiziell als Paar? Seit mehreren Wochen häufen sich die Gerüchte, dass die Bloggerin und der Köln 50667-Darsteller etwas am Laufen haben könnten. Gegenüber Promiflash bestätigte Letzterer vor wenigen Tagen, dass sie sich tatsächlich daten würden, er der Sache jedoch noch keinen Stempel aufsetzen wolle. Jetzt scheinen die beiden ihre Liebe aber doch offiziell zu machen: Sie zeigen sich knutschend im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte Caro nun eine gemeinsame Aufnahme mit Richard. Erst schauen sich die beiden verliebt an, dann fangen sie an, sich zärtlich zu küssen! Auch der Bademeister teilte in seiner Story ein weiteres Beziehungsindiz, indem er ein kurzes Video mit der Schwimmmodendesignerin veröffentlichte und dies mit einem Herz-Emoji versah. Die Aufnahmen dürften zudem im gemeinsamen Urlaub in Spanien entstanden sein, da unter den neusten Beiträgen der beiden stets derselbe Ort angegeben ist.

Ob die zwei Turteltauben aber tatsächlich ein Paar sind, haben sie bislang noch nicht verraten. In einem früheren Promiflash-Interview schwärmte der Laiendarsteller aber bereits in den höchsten Tönen von der Netz-Bekanntheit: "Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass Caro eine außergewöhnliche Frau ist, die sehr viel zu bieten hat, und freue mich, wenn ich weiterhin Zeit mit ihr verbringen kann."

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Richard Heinze und Caroline Einhoff im Juli 2020

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze im Juli 2020 in Spanien

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de