Steht seine Mama zwischen ihnen? Zwischen der Azubine Francine und Meiks Mutter Anneliese hatte es bereits in der vergangenen Folge der beliebten Kuppelshow Schwiegertochter gesucht ordentlich gekracht. Als Meik verkündete, dass er mit den Frauen ohne seine Mutter einen Ausflug unternehmen werde, freute dies Francine. Doch die Rechnung der Blondine ging nicht auf: Meik stellte Francine jetzt eine hartnäckige Forderung!

Eigentlich hatte Francine den Koch um ein Krisengespräch gebeten, denn sie wollte nicht, dass der Streit zwischen Anneliese und ihr zwischen ihnen steht. Allerdings reagierte Meik so gar nicht wie erhofft: Er forderte, dass Francine und Anneliese einen Neustart wagen, um sich zu vertragen. "Meine Mama ist ein Teil von mir, wenn du dich nicht mit ihr anfreunden kannst, tut es mir leid, aber dann hast du auch nicht so viele Chancen bei mir", machte er der Blondine klar.

Francine zeigte im Vier-Augengespräch zunächst wenig Einsicht, ihr Temperament sei ein Teil von ihr. "Mir ist es wichtig, zu sagen, was ich denke", erklärte sie und betonte: "So bin ich und ich werde mich niemals verstellen!" Was denkt ihr: Werden sich Francine und Anneliese Meik zuliebe doch noch versöhnen? Stimmt ab!

